Esquadra da PSP em Setúbal atingida com cocktails molotov

A esquadra da PSP no Bairro da Bela Vista, em Setúbal, foi alvo de arremesso de cocktails molotov, na noite de quinta-feira. Não houve danos registados nem vítimas. A PJ está a investigar.

O caso, apurou o JN, estará relacionado com a morte de um homem durante confrontos num restaurante nesta cidade há uma semana. Momentos antes do ataque à esquadra, os carros do proprietário desse restaurante foram incendiados.

O arremesso de cocktails à esquadra do Bairro da Bela Vista ocorreu perto das 20 horas desta quinta-feira. Dois engenhos foram arremessados por suspeitos que passaram numa viatura e que encetaram fuga logo a seguir. A PSP reforçou o perímetro de segurança no local após o ataque, que não provocou danos materiais nem vítimas.

PUB

O caso estará relacionado com a morte de um homem com cerca de 30 anos, num restaurante em Setúbal, após confrontos entre clientes, na madrugada de um de dezembro. Ailton Furtado faleceu no restaurante Diuclas, na Avenida Bento Jesus Caraça.