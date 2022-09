Esquadra da PSP em Vila do Conde esteve dois dias sem carro-patrulha

A esquadra da PSP de Vila do Conde esteve dois dias sem carro-patrulha e só com dois elementos ao serviço. A denúncia é do Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP).

O comando do Porto da PSP desvaloriza a situação. Garante que "há uma gestão integrada de meios" e é sempre possível "pedir reforços" a outras esquadras.

"Sr. ministro, não adianta pedir processos de averiguações ou disciplinares por a polícia demorar uma ou duas horas a chegar às ocorrências (ainda que urgentes), quando certamente sabe que essas situações se verificam pela falta de agentes", diz o SIAP em comunicado.