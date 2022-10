Esquadras da PSP do Porto vão receber 186 polícias

Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, garante que haverá um efetivo reforço do policiamento de proximidade e da visibilidade.

O Comando Metropolitano do Porto da PSP vai receber, em breve, 186 polícias. A transferência destes agentes para as esquadras portuenses insere-se na mobilidade permitida pela conclusão do 17.ºº Curso de Formação de Agentes. O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, garante que se trata de um reforço, que irá melhorar o policiamento de proximidade exigido pela Câmara do Porto e pelos empresários de diversão noturna. Contudo, não se sabe ainda quantos polícias do Porto estão na iminência de se aposentarem.

No passado dia 30 de setembro, 921 formandos concluíram o Curso de Formação de Agentes e vão, agora, cumprir um período de estágio já como polícias. Destes, apurou o JN, 910 vão ser colocados no Comando Metropolitano de Lisboa e 11 integrarão a Banda de Música.