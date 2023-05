Esquadras da PSP sem videovigilância que proteja detidos e polícias

A maioria das esquadras da PSP não estão equipadas com sistemas de videovigilância que mostrem como é que um detido é tratado. E naquelas onde existe, o sistema está avariado ou não cobre todas as áreas comuns. Por outro lado, as celas das esquadras não dispõem de botão de pânico e muitas delas não são iluminadas por luz natural. Estas são algumas das conclusões do "Relatório Temático sobre a Polícia de Segurança Pública", elaborado pelo Mecanismo Nacional de Prevenção (MNP), que funciona junto da Provedoria de Justiça, publicado nesta quinta-feira.

O documento foi produzido no final de 15 visitas a esquadras da PSP, realizadas entre abril e dezembro do ano passado, e revela vários problemas. "A inexistência de um sistema de videovigilância é transversal a praticamente todas as esquadras, comandos e zonas de detenção da PSP visitadas pelo MNP. Nos raros casos em que houve lugar à instalação de um sistema CCTV, o mesmo encontrava-se avariado ou não garantia a cobertura completa de todos os espaços comuns", exemplifica o relatório.

Os polícias questionados durante as visitas garantiram que "a instalação de um sistema CCTV já terá sido solicitada à Direção Nacional [da PSP], mas o investimento continua por realizar".