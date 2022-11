Estado condenado por enviar militar da GNR para o Iraque sem seguro

Tribunal manda pagar 89 mil euros para compensar invalidez. Em causa stress pós-traumático resultante da guerra e danos não-patrimoniais.

O Estado português foi condenado em tribunal a pagar 89 438,86 euros a um militar da GNR, de Braga, que esteve numa missão no Iraque, em 2004, e foi considerado incapaz para todo o serviço por sofrer de stress pós-traumático causado pela guerra. O Estado estava obrigado por lei a ter um seguro para o militar, mas não o fez. Ainda alegou que o militar pedira a indemnização fora de prazo, mas vai ter de pagar.

A decisão do Tribunal Central Administrativo do Norte (TCAN) resulta de um recurso apresentado pelo militar, depois de o Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Braga lhe ter negado a indemnização. No acórdão, consultado pelo JN, o TCAN dá conta de que "no período compreendido entre 12 de novembro de 2003 e 11 de março de 2004, o GNR esteve destacado no Iraque, integrando o Subagrupamento - da Divisão Multinacional Sudeste (MND-SE), no âmbito de operações de manutenção da paz e segurança". E aí ficou doente, tendo estado internado numa unidade de saúde em 2006, e depois em convalescença em casa.