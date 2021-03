Estado deixa passar prazo para pedir indemnização por danos ambientais

Rogério Matos Hoje às 08:14 Facebook

Derrame de 30 toneladas de fuelóleo em Sines originou o primeiro processo-crime por poluição em Portugal.

O Estado deixou passar o prazo para pedir uma indemnização, por danos ambientais, no primeiro processo-crime por poluição em Portugal, um derrame de 30 toneladas de fuelóleo causado por um navio de contentores, ao largo de Sines, em outubro de 2016.

O julgamento deste caso está a ser realizado no Tribunal de Setúbal e está perto do fim. Em caso de condenação, o armador do navio não terá de pagar pelos danos ambientais causados pelo derrame, que nem sequer foram calculados.