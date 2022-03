Estado gasta 11 milhões com tribunal da Feira alugado e adia construção

Termina no próximo ano o contrato de aluguer do Ministério da Justiça com a empresa proprietária do edifício onde funciona o Tribunal de Santa Maria da Feira. Somadas as rendas mensais, superiores a 62 mil euros, o Estado terá pago no termo do contrato um total superior a 11,2 milhões de euros.

Em 2019, numa visita ao edifício que acolhe provisoriamente o Tribunal da Feira, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, afirmou que o novo palácio da justiça estaria pronto em cinco anos. Contudo, as obras não se iniciaram e não há data sequer prevista para o seu arranque, confirmou o Ministério da Justiça (MJ) ao JN.

É justificado que, em função da necessidade de acautelar obras em edifícios afetos à Justiça que, entretanto, se revelaram urgentes, "ainda não pode prever-se quando estará o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) em condições de iniciar a construção" na Feira.