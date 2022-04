Estado já indemnizou inocente preso durante 914 dias

Alexandre Panda Hoje às 15:40 Facebook

Armindo Castro, o homem que esteve injustamente preso 914 dias pelo homicídio da sua tia e que teve de penhorar o Estado para receber uma indemnização de 62 mil euros, já foi ressarcido. A revelação foi feita no programa do JN, "Alegações Finais", desta sexta-feira.

"Depois da decisão ter transitado em julgado , após uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, o estado manteve-se completamente inerte durante mais de seis meses, o que levou a que nós tivéssemos que recorrer a um processo de execução, em janeiro de 2022, que o JN noticiou. Após as notícias fomos contactados pelos serviços do Ministério da Justiça e posteriormente pelos serviços do Ministério das Finanças que pagaram já grande parte da quantia que nós reclamamos. Faltam apenas uma parte dos juros e dos encargos processuais que ainda não se encontram saldados", explicou Paulo Gomes, advogado de Armindo Castro.

O advogado também revelou ter sido intentado uma outra ação contra o Estado português no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. A defesa entendeu que o valor atribuído pelo tribunal português era insuficiente para compensar os 914 dias que Armindo Castro passou na cadeia, mas também pelo período difícil que teve após ser libertado.

"Não houve reinserção nenhuma. Não houve acompanhamento nenhum. Fui simplesmente libertado com a obrigação de me apresentar três vezes por semana na GNR de Fafe, mesmo tendo começado a ter estudado de novo. Não há valor que compense isso muito menos 62 mil euros. Se não tivesse sido acusado teria hoje mais dinheiro. Também tive muitos gastos diretos e indiretos com o processo", disse Armindo Castro que fez questão de realçar que: "parece óbvio o que vou dizer, mas as vezes as pessoas esquecem-se disso: fui colocado numa situação que me levou a confessar. Pensei que só assim podiam libertar a minha mãe, que também era suspeita e estava detida na PJ, como eu. Tinha a minha avó acamada em casa, sem ninguém para cuidar dela. Queria que aquele inferno acabasse", revelou Armindo Castro.

O caso remonta a 2012. A tia de Armindo, Odete Castro, 73 anos, foi encontrada morta no seu apartamento, em Joane, Famalicão. Tinha sido assassinada. Armindo foi o primeiro suspeito e até confessou o crime à Polícia Judiciária, tendo participado voluntariamente numa reconstituição. Soube-se mais tarde que temia que a sua mãe fosse presa e sacrificou-se para a ilibar. Mas perante um juiz negou o homicídio, logo no dia seguinte. Ficou em prisão preventiva e, apesar das provas de que estava noutro local à hora do crime, o Tribunal de Famalicão condenou-o a 20 anos de cadeia. O Tribunal da Relação do Porto baixou a pena para 12 anos. Só foi libertado após a confissão de um vizinho de Odete Castro que assumiu o homicídio.