Estado julgado de novo por prejuízos de 28 milhões à BP com a Expo'98

Mais de 22 anos depois de ter sido aberto, voltou à estaca zero o processo que opõe a petrolífera BP ao Estado português por causa da indemnização relativa à desativação das suas instalações em terrenos desafetados para a Expo'98.

O Estado arrisca pagar mais de 28 milhões de euros, quantia que já tinha sido decidida em sentença anterior, porque o Supremo Tribunal Administrativo (STA) mandou repetir o julgamento, após um recurso do Ministério Público que demorou nove anos a ser apreciado.

Desde que abriu portas, a 22 de maio de 1998, a Expo, última grande Exposição Internacional do século XX, sempre esteve envolta em polémicas. Todas diluídas no tempo até ao mês passado, com a decisão do STA.