Contrabando de tabaco lesou o Estado em 113 milhões de euros

Estima-se que tenham sido consumidos em Portugal 640 milhões de cigarros provenientes do mercado negro. Crescimento contraria tendência na UE.

O contrabando de tabaco lesou os cofres do Estado em 113 milhões de euros só no ano passado, período em que foram consumidos cerca de 640 milhões de cigarros provenientes do mercado negro.

De acordo com um relatório da consultora e auditora KPMG, de 2021, a percentagem de cigarros à margem da lei aumentou 3,9% - o equivalente a 1,3 mil milhões - no último ano, atingindo 35,5 mil milhões de cigarros ilegais consumidos nos estados-membros da União Europeia (UE). O estudo estima ainda que o consumo total de cigarros na Europa diminuiu no mesmo período.