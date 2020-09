Estafeta esfaqueado em discussão por causa de uso de lavatório

Inês Banha Hoje às 20:40 Facebook

Um estafeta de 43 anos foi, este domingo à tarde, esfaqueado sem gravidade durante uma discussão por causa do uso de um lavatório num restaurante, no centro da Amadora.

O incidente aconteceu pelas 15.30 horas, quando a vítima se deslocou à casa-de-banho de um estabelecimento de fast-food na Avenida Gago Coutinho, na Amadora, adiantou ao JN fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Terá sido nessa altura que um outro homem, com cerca de 30 anos, iniciou uma discussão por causa do uso do lavatório. O estafeta terá então sido agredido com uma faca de cozinha. O espaço tem câmaras de videovigilância.

A vítima foi transportada para o Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e encontra-se "estável", acrescentou a fonte. Os golpes serão superficiais.

A arma do crime já foi apreendida. No local, foram ainda apreendidos outros vestígios do crime.

A PSP procura agora o agressor, que, pelas 19.45 deste domingo, se encontrava a monte.