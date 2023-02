Estatuto de Rui Pinto ainda é uma incógnita

A aplicação, ou não, do estatuto de denunciante a Rui Pinto foi uma das questões centrais no julgamento do mentor assumido do site Football Leaks, cuja decisão está agendada para 28 de abril.

A 16 de janeiro, o advogado de Rui Pinto, Francisco Teixeira da Mota, sustentou, no Tribunal de Lisboa, que, apesar de a diretiva europeia de 2019 ser mais restrita, hoje em dia "é inequívoco que há uma tendência internacional para valorizar um papel de denunciante sem a exigência exclusiva de um local de trabalho".

Tal, exemplificou, é demonstrado por resoluções recentes do Conselho da Europa e das Nações Unidas.