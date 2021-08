Estava em confinamento, mas foi ao casamento do irmão em Amares

Luís Moreira Hoje às 11:49 Facebook

A GNR de Amares abriu um inquérito-crime a um homem residente no concelho de Amares por ter violado as normas legais de confinamento obrigatório, ao ir no último fim de semana, ao casamento de um irmão.apesar de ter contraído covid-19.

Fonte da GNR de Braga disse ao JN que alguns dos convidados aperceberam-se da situação de incumprimento das normas sanitárias e comunicaram-na ao posto territorial local da GNR. Os militares consultaram a lista disponibilizada pela ARS-Norte e confirmaram que o homem deveria estar em casa, por se encontrar em isolamento obrigatório.

A Guarda deslocou-se à sua procura a uma quinta em Goães, Amares, onde decorria a boda, mas o homem conseguiu fugir, escondendo-se no meio de uma vinha.

"Depois de confirmarmos que o nome constava na lista, fomos à quinta, mas assim que a patrulha chegou, ele saltou o muro da quinta e desatou a correr pelas vinhas, com os guardas no seu encalço", acrescentou fonte oficial do Comando.

Os factos foram participados ao Ministério Público local que irá agora irá agora coordenar o inquérito.