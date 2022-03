"Estou Aqui! Adultos" com três mil pulseiras ativas

Enzo Santos Hoje às 13:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Programa da PSP, iniciada em maio de 2016, entregou 10 mil braceletes e já ajudou a localizar idosos doentes ou desorientados em todo o país.

O programa "Estou Aqui! Adultos", promovido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), já distribuiu 10 777 pulseiras, 217 este ano, e tem 3080 pulseiras ativas. O mais recente caso de sucesso ocorreu no passado dia 15, em que foi localizada uma mulher de 86 anos a "deambular na via pública, sozinha, e com sinais de desorientação", conta a PSP ao JN.

Em 2021, foram distribuídas 1566 pulseiras e localizados oito idosos. Iniciado oficialmente em maio de 2016, o projeto tem como objetivo ajudar a localizar "toda a comunidade adulta que sofre de alguma patologia ou possa vir a ter algum momento de desorientação na via pública".