Estudante de 16 anos detido por esfaquear dois jovens no Porto

JN/Agências Hoje às 13:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um estudante de 16 anos indiciado por tentar matar à facada dois outros jovens "num quadro de consumo excessivo de álcool", em rixa registada no sábado de madrugada, no Porto.

"No decurso de confrontos físicos entre dois grupos de jovens", ocorridos no Jardim da Cordoaria, "num quadro de consumo excessivo de álcool, o suspeito, munido de uma arma branca, desferiu duas facadas, na perna de um dos ofendidos e nas costas de outro, que só não lhe provocou a morte por ter sido rapidamente socorrido pelo INEM e posteriormente intervencionado no hospital", indica a Diretoria do Norte da PJ.

Em comunicado, a polícia adianta que o detido, a quem é imputada a prática de crimes de homicídio na forma tentada, já foi presente a um juízo de instrução, que o colocou em prisão domiciliária, sob vigilância eletrónica.

Acrescenta que se trata de um jovem "com referências policiais por crimes contra a propriedade e integridade física".