Estudante espancada e filmada por colegas já fez queixa na GNR

Uma estudante de 15 anos foi espancada por um grupo numeroso à porta da Escola Secundária de Alvide, em Cascais, e já apresentou queixa na GNR. As agressões acontecera na tarde de segunda-feira, quando a vítima saiu da escola acompanhada por um amigo e na origem da violência estará um desentendimento ocorrido no interior da escola, com outra aluna.

A vítima foi agredida durante vários minutos pelo grupo que acompanhava a instigadora, com quem a vítima terá trocado uns olhares durante a manhã, ainda no interior da escola. Terá sido esta a convocar mais amigos através das redes sociais para o linchamento da vítima que viria a ocorrer na tarde de segunda-feira, pelas 16 horas.

A vítima foi encaminhada para o hospital para receber tratamento aos ferimentos durante a tarde e ontem, terça-feira, apresentou queixa formal no posto da GNR de Alcabideche. A jovem vai agora ser atendida no Gabinete de Medicina Legal para verificar a extensão das lesões que sofreu, o que deverá constar do processo crime . A queixa seguiu para o Ministério Público, que vai agora delegar a investigação da GNR para identificar e localizar suspeitos.

A GNR não recebeu qualquer alerta para as agressões quando estas ocorriam, mas soube do sucedido horas depois por vídeos que foram colocados nas redes sociais e que filmavam a vítima a ser sovada. Desde o final da tarde de segunda-feira houve um reforço de patrulhamento na zona do ataque por militares da Escola Segura da GNR. Não há registo de novas agressões.