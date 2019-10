Estudante raptado para roubo de 25 mil euros

Alexandre Panda e Roberto Bessa Moreira Hoje às 13:01 Facebook

Quatro indivíduos manietaram universitário durante cinco horas no Porto para fazer compras e levantamentos com cartão multibanco.

Um estudante universitário, de 30 anos, natural de Guimarães, foi sequestrado durante cerca de cinco horas por um grupo de quatro indivíduos que se apoderou do cartão multibanco da vítima, para fazer compras e levantamentos num total de 25 mil euros. O calvário da vítima começou terça-feira à noite, na zona de Arca d'Água, e terminou já na madrugada de ontem, na Foz do Douro.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o jovem queixou-se no posto da PSP de Aldoar de ter sido abordado cerca das 19.30 horas, junto do jardim de Arca d'Água.

