Estudante suspeito de terrorismo transferido para a prisão-hospital de Caxias

O estudante suspeito de preparar um ataque contra os colegas na Universidade de Lisboa foi transferido para o hospital-prisão de Caxias.

João, de 18 anos, chegou ao Estabelecimento Prisional de Lisboa bastante afetado e alterado, depois de ter sido colocado em prisão preventiva por ordem do tribunal, um dia depois de ser detido por suspeitas de estar a preparar um ataque contra colegas da Faculdade de Ciências de Lisboa.

O jovem terá dado entrada no EPL bastante alterado, ao início da noite desa sexta-feira. Em face do estado do jovem, foi transferido para o hospital-prisão de Caxias, onde será avaliado pelos médicos.

Indiciado pelos crimes de terrorismo e detenção de arma proibida, João foi enviado para o EPL, este sábado à tarde, para ficar a aguardar o julgamento em prisão preventiva. O juiz considerou que há fortes indícios de existir continuação de atividade criminosa e perturbação da tranquilidade pública

Advogado de defesa anunciou que vai recorrer.

Natural da Batalha e aluno do 1.º ano de Engenharia Informática, foi surpreendido pela Polícia Judiciária (PJ) em casa, nos Olivais, em Lisboa. Na sua posse, tinha facas do mato e uma besta (flecha) que queria usar para matar os colegas com quem se cruzasse esta manhã.