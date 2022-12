Esvazia contas e vende casa de tia demente que estava a morrer

Alexandre Panda Hoje às 08:57 Facebook

Sobrinha de idosa foi acusada de burla, furto e falsificação de documento. Filha da arguida também vai a tribunal.

Depressiva, enlutada pela recente morte do marido, com Alzheimer e já demente, uma mulher, de 80 anos, foi despojada de todos os bens enquanto estava a morrer num hospital, por uma sobrinha que tinha a missão de cuidar dela. A arguida e a filha que a ajudou a dar o golpe à familiar vão agora ser julgadas por burla, furto e falsificação de documentos. A Polícia Judiciária de Lisboa apurou que se apoderaram de mais de 340 mil euros. Eram todas as economias de uma vida de trabalho da idosa e do marido, que deveriam ser divididas entre vários herdeiros.

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP) de Lisboa, Maria C., de 62 anos, residente em Santa Iria de Azoia, era sobrinha de Maria Amélia G., que ficou viúva em maio de 2018. O casal nunca teve filhos e lá em casa, num apartamento situado na Amadora, era sempre ele quem tratava de quase tudo. Com a morte do marido, Maria Amélia, que já sofria de depressão e demência, ficou ainda mais dependente.