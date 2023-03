EUA destacam poucas condenações por trabalho forçado em Portugal

A última edição do relatório sobre direitos humanos dos Estados Unidos da América (EUA), publicado anualmente pelo Departamento de Estado, destaca as "poucas condenações por trabalho forçado" em Portugal. E os que são condenados, alerta o documento, evitam, frequentemente, penas de prisão.

Na informação conhecida nesta semana lê-se ainda que os peritos estão preocupados com os esforços mínimos feitos pelo Governo na identificação de crianças vítimas de exploração sexual. As buscas à Presidência do Conselho de Ministros, realizadas em setembro do ano passado, também merecem referência no capítulo dedicado à corrupção no país.

Num relatório com 20 páginas sobre Portugal, os norte-americanos referem que o "Governo não reportou nenhuma investigação sobre tráfico [de seres humanos] e fraude que envolva agências de recrutamento de trabalhadores" oriundos, maioritariamente, da Índia, Moldova, Paquistão e Roménia, mas também de África, Europa de Leste, Ásia e Brasil. "Os recursos governamentais dedicados à prevenção do trabalho forçado, incluindo inspeções e a aplicação da lei, continuam a ser inadequados", defendem.