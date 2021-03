Europa preocupada com aumento de crimes de ódio em Portugal

Roberto Bessa Moreira Hoje às 13:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Comissária dos Direitos Humanos critica discriminação de afrodescendentes, estrangeiros e ciganos em Portugal. E destaca crescimento de más condutas policiais com motivação racial.

A comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, Dunja Mijatovic, está preocupada com o aumento dos crimes de ódio em Portugal. Num memorando publicado ontem, a responsável critica as agressões a elementos de minorias étnicas, a popularidade de partidos de extrema-direita e as crescentes más condutas policiais com motivação racial.

Problemas que só podem ser solucionados, alega, com um maior empenho do Governo e, entre outras medidas, com a reformulação profunda da Inspeção-Geral da Administração Interna ou com a criação de uma entidade independente que investigue crimes policiais.