Ex-autarca acusado de dar contratos a clientes pessoais  

Antigo presidente de Oliveira de Frades geria empresa que vendia bens a fornecedores.

O ex-presidente da Câmara de Oliveira de Frades Luís Vasconcelos, assim como um antigo vereador da mesma autarquia, foram acusados pelo Ministério Público (MP) de Coimbra de crimes de prevaricação, participação económica em negócio e falsificação. O autarca é suspeito de adjudicar empreitadas a empresários que compravam bens e serviços a uma firma detida a 50% pelo próprio Luís Vasconcelos.

De acordo com o Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra, a acusação conta com 13 arguidos, entre eles quatro empresas. As adjudicações suspeitas foram realizadas entre 2013 e 2017.