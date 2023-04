Ex-autarca de Pombal acusado de peculato

Maria Anabela Silva Hoje às 10:15 Facebook

MP deduz também acusação contra antigo chefe de gabinete, que preside à Junta das Meirinhas.

O anterior presidente da Câmara de Pombal, Diogo Mateus, foi acusado pelo Ministério Público de dois crimes de peculato e um de falsificação de documentos. Sobre o seu chefe de gabinete à data dos factos, João Pimpão, que preside agora à Junta de Freguesia de Meirinhas, recai a acusação de peculato, em coautoria com o ex-autarca.

Na investigação do caso, a Diretoria do Centro da Polícia Judiciária verificou que Diogo Mateus utilizou um automóvel do município em dezenas de deslocações "de caráter pessoal" entre Pombal e Lisboa para frequentar um curso de Defesa Nacional. As despesas de combustível, estacionamento e portagens eram pagas pela Câmara de Pombal.

Segundo a acusação do Ministério Público, o ex-autarca agiu "concertadamente" com João Pimpão, irmão do atual presidente do município, que era responsável pelo fundo de maneio do gabinete da presidência, nomeadamente, por conferir e validar as despesas apresentadas. Nessa qualidade, autorizou o pagamento dos gastos das viagens, feitas entre novembro de 2018 e maio de 2019, estimados em 1 467 euros.