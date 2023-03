Ex-autarca de Ribeira de Pena inflacionou e contratou obras inúteis

T.R.A. Hoje às 12:53 Facebook

O ex-presidente da Câmara de Ribeira de Pena, um chefe de divisão e uma empresária terão contratado e executado 13 obras públicas sem interesse para a Autarquia e apenas para beneficiar os seus interesses pessoais e de outros privados. O Ministério Público detetou mais de 500 mil euros de património incongruente nas contas dos três arguidos, verba que pretende ver perdida a favor do Estado.

Segundo a acusação, revelada esta quarta-feira pela Procuradoria Distrital da Procuradoria do Porto (PGDP), Rui Vaz Alves, o chefe da Divisão das Obras Públicas e uma empresária foram acusados, em coautoria, de um crime de prevaricação, um crime de participação económica em negócio (ambos de titular de cargo político) e, ainda, de um crime de falsificação agravado. Uma sociedade comercial também foi acusada de falsificação agravada.

O Ministério Público considerou indiciado que o presidente da Câmara e o chefe de divisão, em conluio com a empresária e a construtora que representava, determinaram e executaram 13 obras públicas sem sujeição a qualquer procedimento de contratação público prévio entre os anos de 2016 e 2017.

Obras sem interesse e inflacionadas

Mais: as obras, no valor de mais de 111 mil euros, não tinham urgência ou qualquer outro interesse público para a Autarquia e visaram apenas beneficiar os arguidos e concretos privados. As obras foram negociadas e apenas acompanhadas e fiscalizadas pelos arguidos, tendo realizado em quatro das empreitadas autos de medição falsos que resultaram no inflacionamento dos respetivos preços ou quantidades em perto de 29 mil euros.

Ainda segundo a PGDP, as obras só não foram pagas pela Autarquia porque Rui Vaz Alves não foi reconduzido no cargo. No entanto, a sociedade arguida, através da arguida sua representante, recorreu ao Tribunal Administrativo e Fiscal para obter o respetivo pagamento, ação ainda pendente.

Apurados 500 mil euros incongruentes

O MP requereu a perda a favor do Estado do valor de €28.901,75, correspondendo aos trabalhos faturados e não realizados. A investigação apurou património incongruente entre os anos de 2015 e 2021 na esfera patrimonial dos arguidos no valor de mais de 500 mil euros, respetivamente: 198 mil euros na esfera do ex-presidente, 96 mil euros na esfera do chefe de divisão e 219 mil euros na esfera da empresária.

A acusação requereu a perda a favor do Estado deste património. Para garantia destes valores, o MP requereu e, foram decretados, arrestos preventivos ao património dos arguidos. Mais requereu a aplicação a um dos arguidos, ainda funcionário, da pena acessória de proibição de exercício de função.