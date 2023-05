Ex-autarca de Vizela diz que perdeu família com processo judicial e acusa vereador

Dinis Costa, o antigo presidente da Câmara de Vizela, disse esta segunda-feira no tribunal de Guimarães, que o começou a julgar por crimes de peculato, peculato de uso e abuso de poderes que foi alvo de um "embuste" e de um "atentado" e que, por causa das notícias sobre este processo, "perdeu a família". "Atualmente vivo num quarto", admitiu, emocionado.

O Ministério Público quer que o ex-autarca devolva ao Estado mais de 24 300 euros, "por constituírem vantagem da atividade criminosa que desenvolveu". Está acusado de, durante os dois mandatos em que liderou a autarquia, de 2009 a 2013 e desse ano até 2017, ter gasto, "no seu próprio interesse e benefício", 14 mil euros em combustível e portagens com viaturas da Câmara e pago contas de restaurantes, suas e de outros, no valor de 10.358 euros.

Na primeira sessão do julgamento, emocionado e com a voz embargada, o antigo edil vizelense, de 66 anos, lembrou ao tribunal que foi bancário durante 30 anos e sempre teve "ficha limpa", afirmando que, em virtude desta acusação e das notícias que vieram nos jornais, "por o Ministério Público não guardar o segredo de justiça", ter ficado "sem família". "Atualmente vivo num quarto, tenho que dividir uma casa", declarou Dinis Costa.