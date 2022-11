Ex-autarca julgado por gastos com refeições e amantes

Rui Dias Hoje às 08:10 Facebook

A juíza de instrução do Tribunal de Guimarães decidiu mandar julgar o ex-autarca vizelense Dinis Costa por dois crimes de peculato e peculato de uso, "em concurso aparente com um crime de abuso de poderes".

Em causa está o uso dos carros oficiais para deslocações pessoais e o pagamento de despesas privadas com o cartão de crédito da Câmara. Algumas das deslocações foram visitas a duas amantes, no Porto e em Braga, e a espaços de diversão noturna.

"Da prova produzida em inquérito resulta à saciedade que o, à data presidente da Câmara, faz uso das viaturas a título particular levando sempre uma das viaturas para casa e deslocando-se nas mesmas aos fins de semana e até para encontros com amantes", lê-se no despacho de pronúncia a que o JN teve acesso.