Ex-autarca pagou viagem a Angola a mulher e marido da secretária

O Ministério Público (MP) acusou três pessoas de prevaricação. João Teixeira, ex-presidente da Câmara de Murça, é também acusado de peculato e falsificação de documentos. Em causa a contratação irregular de um técnico informático e gastos injustificados numa viagem oficial a Angola.

Segundo a acusação, deduzida pelo DIAP Regional do Porto, em 2011, o presidente da Câmara de Murça, o chefe financeiro da autarquia e o administrador delegado da Associação de Municípios do Vale do Douro norte, enquanto elementos de um júri, adulteraram a contratação de um técnico superior de informático.

Para o MP ficou indiciado que os três elementos do júri admitiram um candidato a concurso embora o mesmo não tivesse a licenciatura exigida pelo procedimento. Depois, atribuíram-lhe a classificação máxima na entrevista profissional, o que o colocou em primeiro lugar da lista.

O candidato que nem deveria ter sido admitido acabou a ser contratado pelo Município a 3 de outubro de 2011. Porém, após um parecer da Provedoria de Justiça, em fevereiro de 2012, a Câmara anulou o procedimento e cessou o contrato de trabalho.

Leva mulher em viagem oficial

O segundo caso implica apenas o presidente da Câmara de Murça, eleito pelo PS. Segundo o MP, João Teixeira, edil desde 2002, integrou a mulher e o marido da secretária do gabinete da presidência na comitiva municipal que se deslocou a Angola para celebração de um protocolo de geminação, entre 30 de junho e 7 de julho de 2013.

Fê-lo "sem qualquer deliberação ou autorização camarária, não trabalhando aquelas pessoas para o município nem com ele mantendo qualquer outra relação de cariz profissional", aponta uma nota publicada na página da Procuradoria-Geral Distrital do Porto.

Os custos das passagens aéreas e dos vistos consulares relativos a estas duas pessoas, no valor de 3193,33 euros, foram suportados pelo Município, assim ficando prejudicados os seus interesses financeiros e patrimoniais.

O MP frisa ainda que o presidente deu ordem para desdobrar o valor total da viagem - 9580 euros - em duas parcelas de 4680 e 4900 euros para assim contornar as regras de contratação pública.

Três acusados

Por despacho de 29 de janeiro, o MP acusou os três elementos do júri do concurso de um crime de prevaricação. Por causa das irregularidades na viagem, o presidente da Câmara foi ainda acusado de um segundo crime de prevaricação, um crime de peculato e um crime de falsificação de documentos.