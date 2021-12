Ex-autarca preso 13 anos após o início do processo

Nelson Morais Hoje às 07:36 Facebook

João Nabais entrou na cadeia de Beja para cumprir cinco anos e meio. Pagou a empreiteiro 22 mil euros indevidos.

Treze anos depois do início do processo, o ex-autarca do Alandroal João Nabais começou a cumprir uma pena de prisão de cinco anos e meio, por um crime de prevaricação cometido quando presidia ao município alentejano. O Tribunal Judicial de Évora emitiu um mandado com vista à execução da pena e, anteontem, o antigo autarca do PS foi detido pela GNR e conduzido ao Estabelecimento Prisional de Beja.

A execução da pena foi decidida depois de o Tribunal da Relação de Évora ter apreciado um recurso do arguido e confirmado o acórdão condenatório de primeira instância recorrido. Com esta "dupla conforme" - duas sentenças no mesmo sentido -, o arguido já não pôde recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça e a condenação transitou em julgado.