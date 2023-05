Ex-autarcas de Vila Verde e Armamar acusados em caso de PPP

O Ministério Público (MP) acaba de acusar os ex-presidentes das Câmaras Municipais de Vila Verde e de Armamar António Vilela e Hernâni Almeida, respetivamente, de crimes de prevaricação de titular de cargo político, em mais um processo sobre parcerias público-privadas (PPP) que envolve a empresa privada de construção MRG - Manuel Rodrigues Gouveia. Segundo a acusação, aqueles dois autarcas foram responsáveis por prejuízos globais de cerca de três milhões de euros para ambas as autarquias.

Do lado privado, são acusados de prevaricação os empresários Fernando Gouveia, da empresa MRG, e Marco Carreiro, da FSCD.

Segundo o despacho final do DIAP Regional do Norte, no Porto, só é ilibado o eurodeputado José Manuel Fernandes, que, à data dos factos, em meados da década de 2000, era presidente da Câmara Municipal de Vila Verde.

O advogado Reinaldo Veloso Martins, que representa José Manuel Fernandes, contactado pelo JN, referiu "ter sido feita a mais inteira justiça", salientando "ter ficado demonstrado que ele nada teve a ver com as situações em causa".

Foi acusado o seu sucessor, António Vilela. Através de uma parceria público-privada, terá beneficiado em cerca de 700 mil euros empresas MRG e FSCD. Ao JN, Vilela contesta tal conclusão, garantindo que "nada foi pago".

Para o MP, não há indícios de que José Manuel Fernandes soubesse de um alegado conluio entre o seu vice-presidente e as empresas privadas que constituíam as PPP.

O antigo presidente da Câmara Municipal de Armamar, Hernâni Almeida, é acusado de ter permitido um prejuízo de cerca de 2,3 milhões de euros para o município que então liderava.

O processo visava alegados conluios, entre 2007 e 2008, relacionados com criação de parcerias público-privadas, para supostamente contornar a lei da contratação pública, isto é, ultrapassar o modelo clássico de adjudicação das obras.

Caso idêntico em Gouveia

Num processo análogo foram condenados no Tribunal da Guarda há duas semanas o antigo presidente da Câmara de Gouveia Álvaro Amaro (que renunciou ao atual mandato de eurodeputado) à pena suspensa de três anos e meio de prisão, tal como o atual presidente da Câmara, Luís Tadeu.

No mesmo processo, o antigo presidente da Câmara Municipal de Trancoso Júlio Sarmento foi condenado à pena única de prisão efetiva de sete anos, pelos crimes de prevaricação de titular de cargo político, corrupção e branqueamento de capitais.

Também o empresário Fernando Gouveia, do Agrupamento MRG, sediado em Coimbra, foi condenado na Guarda, com uma pena de prisão efetiva, mas a seis anos e meio, aguardando também pela decisão do recurso que já interpôs.