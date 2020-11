Ex-candidato à liderança do Benfica exige 700 mil euros após absolvição

António Soares e Tiago Rodrigues Alves Hoje às 10:12 Facebook

Um empresário e antigo candidato à presidência do Benfica foi absolvido de 35 crimes de burla. Carlos Quaresma adiantou ao JN que vai exigir uma indemnização de 700 mil euros às Autarquias e instituições que apresentaram queixa.

O emigrante na Suécia estava acusado de, entre 2009 e 2012, se apropriar de mais de 265 mil euros pagos por câmaras municipais e instituições de solidariedade para o transporte de material médico doado pela fundação sueca AGAPE.

O Tribunal de Faro concluiu agora que o material ortopédico chegou ao destino e que o arguido não enganou as entidades. Durante o julgamento também não ficou provado que Quaresma se tenha apropriado de qualquer montante.

"A absolvição foi um alívio. Levamos anos e anos neste martírio. Ninguém aguenta", desabafou Carlos Quaresma. O empresário frisa que foi acusado sem haver provas e adiantou ao JN que irá mover uma ação no valor de 700 mil euros a quem o acusou e pondera mesmo recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.

"Tive os bens congelado na Suécia e os da minha esposa. Fomos chamados à Polícia. Isto trouxe muitos problemas à minha vida", explicou o empresário ligado ao futebol e proprietário de um restaurante.

Segundo o acórdão, é verdade que Quaresma se terá intitulado em alguns casos como presidente da AGAPE. Porém, apenas contactou 15 entidades, as restantes 20 contactaram-no a ele, referenciadas por outras entidades "muito satisfeitas" com o material doado recebido. E que, apesar de não ser presidente, estava mandatado pela fundação para agir como agiu.

As entidades alegaram que tinham pago 13 mil euros para custos de transporte quando a AGAPE apenas cobraria 4300 euros para essas despesas. Porém, isso não foi provado em tribunal, pois o presidente da fundação assinou recibos no montante do valor pago.

Por último, "não se fez prova de que se apropriou de qualquer montante que devesse ser entregue à AGAPE ou sequer, que se tenha apropriado de qualquer montante". Daí que tenha sido absolvido dos 35 crimes que vinha acusado.

Concerto de Micaela

Em 2012, a pedido de Carlos Quaresma, Micaela deu um concerto de angariação de verbas para o transporte do material médico. A cantora depois acusaria o empresário de ser um "burlão" e de a ter enganado.

Culpada de difamação

Em 2017, por causa desta acusação, Micaela foi condenada a pagar 20 mil euros a Carlos Quaresma por difamação.