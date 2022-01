Ex-chefe da Casa Militar de Marcelo absolvido no processo de Tancos 

Inês Banha Hoje às 15:25 Facebook

O Tribunal Local Criminal de Lisboa absolveu, esta segunda-feira, o ex-chefe da Casa Militar da Presidência da República, João Cordeiro, de ter prestado falsas declarações no processo do furto e recuperação encenada de armamento dos paióis militares de Tancos, em 2017.

O Ministério Público tinha acusado o tenente-general de ter mentido ao testemunhar que não recebera quaisquer e-mails, enviados em 2017, pelo então diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM), Luís Vieira, a contestar a atribuição da investigação do assalto à PJ civil.

As mensagens foram mesmo remetidas, mas, em tribunal, não ficou provado que João Cordeiro tenha aberto os e-mails nem que tenha prometido ao coronel que transmitiria a informação a Marcelo Rebelo de Sousa.

O testemunho foi prestado em 2019, um ano e meio depois de ter abandonado a Casa Militar da Presidência da República, e quando já não tinha acesso à caixa de correio eletrónico em causa.

Esta segunda-feira, o juiz Francisco Henriques validou, na leitura do acórdão, os argumentos apresentados por João Cordeiro para não ter lido os e-mails enviados por Luís Vieira: em questão o elevado volume de mensagens que recebia e o facto de "a questão do assalto não ser prioridade da Presidência da República".

João Cordeiro foi, por isso, absolvido do crime de falsidade de testemunho, punível com pena de prisão ou de multa, de que estava acusado.

O julgamento resultou de uma certidão extraída do processo principal ao furto e recuperação encenada de armamento dos paióis de Tancos, que terminou a 7 de janeiro de 2022, com a condenação no Tribunal de Santarém de 11 dos 23 arguidos, incluindo Luís Vieira.

Quer o acórdão do Tribunal de Santarém quer a sentença proferida esta segunda-feira pelo Tribunal de Lisboa são ainda passíveis de recurso.