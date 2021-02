Ex-comandante dos bombeiros de Resende suspeito de abusar de duas deficientes

Alexandre Panda Hoje às 07:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Auxiliar numa escola de Resende terá molestado jovens alunas no estabelecimento de ensino e em casa. Detido pela PJ do Porto, foi libertado pelo Tribunal de Viseu e proibido de contactar menores.

Um ex-comandante dos bombeiros de Resende, auxiliar numa escola daquele concelho, foi indiciado por uma dezena de crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência pelo Ministério Público (MP) de Lamego. É suspeito de ter molestado duas jovens com deficiência cognitiva, alunas do estabelecimento de ensino onde trabalha. Depois de ter sido detido pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto, esta semana, o indivíduo, de 50 anos, vai continuar em liberdade, por decisão de um juiz de instrução criminal de Viseu, mas fica proibido de exercer funções e de contactar com menores.

O caso chocou a população de Resende, onde o arguido é muito conhecido por ter exercido funções na Associação Humanitária.