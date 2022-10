Ex-companheiro mata mulher e fere enteada à facada

Rapariga de 14 anos está internada nos cuidados intensivos, com "prognóstico reservado". Os outros três irmãos, de três, quatro e nove anos, assistiram aos crimes.

Uma mulher de 34 anos morreu, na madrugada desta quarta-feira, esfaqueada pelo ex-companheiro na presença de quatro filhos menores. O crime aconteceu numa casa, na localidade de Recoveiro, concelho de Sintra, para onde a vítima mortal e os filhos se tinham mudado há cerca de um mês.

A filha mais velha, de 14 anos, terá tentado proteger a mãe do padrasto e acabou por ser também atacada à facada na cabeça e no pescoço. Permanecia, ao final da tarde de ontem, internada nos cuidados intensivos pediátricos do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com "prognóstico reservado", adiantou, ao JN, fonte oficial desta unidade de saúde. Os irmãos assistiram ao crime e foi um deles, de nove anos, que ligou às autoridades a pedir ajuda. Os outros têm três e quatro anos.