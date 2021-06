Ex-deputado só admite "empréstimo" de 235 mil euros

Óscar Queirós Hoje às 10:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Ex-deputado e ex-governante do PSD entre os dez julgados por tráfico de influência e outros crimes no caso do Hospital de Valongo.

Agostinho Branquinho, ex-deputado do PSD, negou, na segunda-feira, em julgamento ter "urdido" o que quer que fosse para ajudar a viabilizar um hospital privado, em Valongo. Acusado de ter recebido 225 mil euros para influenciar o Executivo e técnicos da câmara para que fosse declarado o "interesse público" daquele empreendimento, Branquinho só admitiu ter recebido o dinheiro, mas disse ter-se tratado de "um empréstimo" que, assegura, já pagou.

Ontem, no quartel dos bombeiros de Valadares, por exigências de espaço, com Agostinho Branquinho, frente ao coletivo presidido pelo juiz João Grilo do Amaral, começaram a ser julgados dois ex-vereadores de Valongo - Carlos Teixeira e Maria Trindade -, o dono do hospital, Joaquim Teixeira, três técnicos da autarquia e outros dois ligados ao empreendimento Hospital de S. Martinho de Campo. A cadeira vaga pertence a Fernando Melo, presidente do município na altura, que faltou por doença. Sobre todos pendem os crimes de tráfico de influência, prevaricação e falsificação de documentos, este na forma agravada.