Ex-diretor da Rio Forte nega ter conhecido Ricardo Salgado 

Rogério Matos Hoje às 11:56 Facebook

Twitter

Partilhar

João Cardão, antigo diretor de finanças da Rio Forte entre 2010 e 2014 disse, esta segunda-feira em tribunal, que nunca conheceu pessoalmente Ricardo Salgado.

O economista referiu que em setembro de 2013 foi incumbido de "remeter projeções do universo Rio Forte para exercício de modalidades de crédito no universo do Espírito Santo International". Em nenhum momento se cruzou com Ricardo Salgado, afirmou ao advogado de defesa.

"Mais tarde ajudámos a construir a mecânica do modelo da ESI", prosseguiu o antigo diretor de finanças que trabalhava sob ordens diretas do CFO da Rio Forte Gonçalo Cadete, com quem trabalhou desde 2004 no Grupo Espírito Santo, na área de recursos humanos.

João Cardão explicou que a Rio Forte era responsável pela gestão de ativos de 3 mil milhões de euros. "Tínhamos cerca de seis negócios em Portugal, imobiliário, turismo ou saúde e negócios de agropecuária e imobiliário na América do Sul".

Desde que saiu da Rio Forte, o ex-diretor de finanças não mais teve ligação com o GES.