Ex-diretor de "O Jogo" defende interesse público da divulgação dos e-mails do Benfica

José Manuel Ribeiro, que foi diretor do jornal "O Jogo" entre 2011 e julho deste ano, afiançou em tribunal, esta sexta-feira, o interesse público e jornalístico da divulgação dos e-mails pelo "Porto Canal". "Isso nem se discute, toda a imprensa, a nacional e internacional, deu muita importância ao caso, por se tratar da troca de mails entre pessoas ligadas à arbitragem e ligadas ao Benfica", afirmou o jornalista, questionado pela defesa dos arguidos acusados.

Para José Manuel Ribeiro, os emails divulgados tinham interesse público e jornalístico porque evidenciavam "tentativas de condicionamento a árbitros" e, por outro lado, "ao poder que algumas pessoas tinham em cargos que não deviam ter". Neste caso, o jornalista referia-se ao poder que o assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves demonstrou ter, designadamente numa troca de e-mails com Mário Figueiredo, sobre o Conselho de Arbitragem.

O anterior diretor do jornal "O Jogo" - propriedade do Global Média Group, a que também pertence o JN - considerou que o email mais comprometedor foi o primeiro a ser divulgado e que fazia referência a "padres e missas". "Temos duas pessoas com dois cargos distintos, Adão Mendes do Conselho de Arbitragem, e Pedro Guerra do Benfica, a escolher árbitros para jogos. E, nesse e-mail, no final, até é escrito 'apaga tudo', o que mostra que tinha importância", assinalou ainda a testemunha, no julgamento do diretor comunicação do F. C. Porto, Francisco J. Marques, do ex-diretor-geral do "Porto Canal" Júlio Magalhães, e do atual diretor de conteúdos da estação, Diogo Faria, por crimes relacionados com a divulgação, há mais de quatro anos, de e-mails do Benfica.

José Manuel Ribeiro também foi questionado, pela defesa dos assistentes, em relação à forma como os e-mails foram obtidos por Francisco J. Marques. "Em 33 anos de profissão, as notícias mais importantes surgiram em informações dadas por fontes que não as podiam dar", respondeu.

José Manuel Ribeiro foi ainda questionado sobre se era dever do jornalista aferir a fonte de informação, que mais tarde viria a ser apontado pela imprensa internacional como sendo o Rui Pinto, criador do Footbal Leaks. "O que mais importou, durante a redação das notícias, foi o conteúdo da informação e as partes visadas foram confrontadas, como é dever do jornalista", declarou.

José Manuel Ribeiro confirmou também ter recebido os emails, a seu pedido, de Francisco J. Marques, depois de os mesmos terem sido divulgados no "Porto Canal". "Ele tinha receio em enviar-me os e-mails porque se podia perceber que tinha sido ele", acrescentou.

Francisco J. Marques, de 56 anos, responde por seis crimes de violação de correspondência ou de telecomunicações, três dos quais agravados, e um de acesso indevido; Júlio Magalhães, de 59 e atualmente jornalista noutra estação de televisão, por três crimes de violação de correspondência ou telecomunicações agravados; e Diogo Faria, de 32, por um crime de violação de correspondência ou telecomunicações e um de acesso indevido. Estão ainda os três acusados de ofensa a pessoa coletiva.