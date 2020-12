Ex-diretora de IPSS e marido acusados de enganar Segurança Social

Rogério Matos Hoje às 21:01 Facebook

O Ministério Público (MP) do Montijo acusou a ex-diretora geral de uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) e o marido de terem enganado a Segurança Social sobre o número de utentes a seu cargo para obterem rendimentos avultados. O MP requereu que fosse declarado perdido a favor do Estado mais de 638 mil euros.

Os arguidos estão acusados de crimes de abuso de confiança qualificado, de fraude qualificada contra a Segurança Social, de falsificação e de branqueamento de capitais.

A investigação apurou que a arguida, entre 2002 e 2012, aproveitando o cargo de direção que exercia, inflacionou o número de utentes na IPSS para obter aumentos salariais e outras regalias. O número fictício de utentes era comunicado à Segurança Social que aumentava assim a prestação social paga à IPSS. O dinheiro era depois usado pelo casal em proveito próprio.

O MP acredita que os dois arguidos engendraram um plano para transferir quantias monetárias pertencentes à IPSS para contas bancárias por si movimentadas de forma fraudulenta e em prejuízo da instituição. O casal movimentava o dinheiro das contas, gastando em proveito próprio ou entregando-as a terceiros, através do levantamento em numerário ou de transferência bancária, procurando esconder a sua proveniência ilícita.