Ex-dona de lar e advogado acusados de burlar idosa doente

Terão convencido utente de 86 anos a assinar procuração com plenos poderes e apropriaram-se de 260 mil euros em dinheiro e imóveis.

A proprietária de um lar e um advogado começaram a ser julgados no Tribunal de Santa Maria da Feira por dois crimes de burla qualificada e quatro crimes de furto. Segundo a acusação, os dois ter-se-ão apropriado de 260 mil euros em dinheiro e bens de uma mulher de 86 anos. A idosa ficou sem património e em situação económica muito difícil. Rui Ferreira, advogado, de 47 anos, não compareceu à primeira sessão. Laurinda Silva, a dona do lar, de 52 anos, ficou em silêncio.

O caso terá começado em 2016. A idosa, então com 81 anos, foi morar para a Sénior Residence, em Fiães, na altura propriedade de Laurinda Silva. Segundo o Ministério Público (MP), a mulher revelou à dona do lar que se tinha zangado com a família porque lhe queriam ficar com o dinheiro. Laurinda contou a história ao advogado e, afirma a acusação, os dois terão gizado um plano para se apropriarem do património da idosa.