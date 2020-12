Ex-futebolista salva vítima de carjacking

Salomão Rodrigues Ontem às 23:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Mulher atacada à porta de casa, em Espinho. Assaltante fugiu, foi perseguido e entregue à PSP.

Um ex-futebolista do Sporting Clube de Espinho salvou uma mulher que estava a ser vítima de carjacking, na manhã de terça-feira, em Espinho, perseguindo e retendo o assaltante até à chegada da PSP.

A mulher foi atacada cerca das 10.30 horas, na freguesia de Anta, junto à EN109. A vítima, de 46 anos, tinha acabado de sair de casa e entrou no veículo. Estava a falar ao telemóvel quando um homem lhe bateu no vidro dizendo que um pneu do carro estava furado.

Perante a insistência, a mulher tirou as chaves da ignição e colocou-as no bolso. Mas mal abriu a porta foi agarrada pelo assaltante que lhe exigiu a entrega da chave. Começou a gritar e resistiu. Os pedidos de ajuda foram ouvidos por várias pessoas, entre os quais o ex-futebolista, que foi de imediato ajudar a mulher e provocou a fuga do assaltante, perseguindo-o logo de seguida. Umas centenas de metros adiante, na Rua do Mocho, próximo do Hotel Monte Lírio, conseguiu imobilizar o fugitivo, que tinha na sua posse um saco com roupa e uma viola. Com a ajuda de outras duas pessoas, o antigo jogador reteve o assaltante até à chegada da PSP, que o deteve formalmente.

O homem, de 42 anos, foi sujeito a primeiro interrogatório judicial e libertado com termo de identidade e residência. Tem antecedentes criminais relacionados com furtos e roubos e estava em fuga de uma instituição de tratamento à toxicodependência. No dia anterior houve outra tentativa de carjacking em Espinho, estando a PSP a averiguar se o detido terá estado envolvido.