Ex-gerente condenado por esvaziar conta bancária de emigrante

Forjou email de cliente para desviar 102 mil euros em Terras de Bouro.

Um ex-gerente da agência de Terras de Bouro da Caixa Geral de Depósitos, que desviou 102 mil euros da conta offshore de uma cliente emigrada no Luxemburgo, em 2009, foi agora condenado a quatro anos e oito meses de prisão, com pena suspensa, mas fica obrigado a restituir ao banco os 28 mil euros que ainda não devolveu.

José Manuel Azevedo, 56 anos, atual diretor financeiro de uma universidade privada, em Luanda, confessou os crimes no Tribunal Criminal de Braga e isso valeu-lhe a suspensão da pena, juntamente com o facto de já ter devolvido 74 mil euros do dinheiro desviado, entretanto restituído pela banco à cliente lesada.