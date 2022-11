Ex-gerente da Caixa obrigada a visitar cadeia para não reincidir no crime

O Tribunal de Braga condenou, esta quarta-feira, a uma pena de prisão de quatro anos uma ex-gerente do balcão da Póvoa de Lanhoso da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Filipa Osório, por esta se ter apropriado de dois mil euros da conta de uma cliente, entretanto falecida. A pena de prisão foi suspensa por igual período, mas, numa medida invulgar, o tribunal obrigou a arguida a visitar uma prisão, no primeiro ano da suspensão, para a dissuadir da prática de novos crimes.

A ex-bancária foi considerada culpada de quatro crimes, de peculato, falsificação de documento, falsidade informática e acesso ilegítimo - os últimos três na forma agravada.

Os juízes também obrigaram Filipa Osório a "visitar um estabelecimento prisional, até final do primeiro ano da suspensão, de forma a consciencializar/motivar a arguida a abster-se da prática de qualquer ilícito criminal, comprovando nos autos essa visita, naquele período, com declaração do estabelecimento prisional.