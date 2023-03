Ex-gestor do IES de Fafe condenado por fraude fiscal

Luís Moreira Ontem às 22:42 Facebook

Um ex-gestor do Instituto de Estudos Superiores (IES), Lda., de Fafe, foi condenado a um ano e três meses de prisão pela prática de um crime de fraude fiscal qualificada, pena que será suspensa por igual período se pagar 54 mil euros ao Fisco (mais juros). O Tribunal da Relação de Guimarães acaba de confirmar, 19 anos após o início do processo, a sentença proferida em 2021 pelo Tribunal Criminal de Fafe.

O valor a pagar por Carlos Teixeira à administração fiscal tem a ver com prejuízos causados ao Estado - 32 681 euros referentes a IRS do ano de 2000 e 21 822 de IRC de 2001. A sentença absolveu o Instituto de Estudos Superiores e a sua administradora (ex-mulher do arguido) da prática de um crime de fraude fiscal qualificada.

O Tribunal concluiu que Carlos Teixeira, responsável pela gestão financeira e tesouraria, elaborou um plano segundo o qual "registaria na contabilidade faturas e vendas a dinheiro que documentavam operações inexistentes ou por valores diferentes ou ainda com a intervenção de pessoas ou entidades diversas das da operação subjacente, a fim de falsamente aumentar os custos da sociedade arguida e, desta forma, causar uma diminuição das receitas tributárias".