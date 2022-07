Ex-governante punido com multa e pena suspensa por insultar e agredir PSP

Ascenso Simões chamou "burro" e atingiu com a porta do carro um polícia que, em 2020, fiscalizava acesso ao parque da Assembleia da República. Socialista vai recorrer da sentença.

O antigo secretário de Estado da Administração Interna e ex-deputado Ascenso Simões foi, ontem, condenado pelo Tribunal Local Criminal de Lisboa a uma pena de prisão suspensa e a multa por, em 2020, ter agredido e insultado um agente da PSP ao chegar ao Parlamento, em Lisboa. O socialista, de 59 anos, fica ainda obrigado a indemnizar a vítima em 1500 euros.

"Por não se conformar com a injustiça desta sentença, o dr. Ascenso Simões irá apresentar recurso para o Tribunal da Relação", adiantou, ao JN, o advogado do ex-parlamentar, Francisco Proença de Carvalho, defendendo que é "absolutamente falso que tenha havido qualquer ofensa à integridade física" do agente, um dos dois crimes por que o seu cliente foi condenado.