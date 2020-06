Ex-governantes corrompidos com cargos no setor da energia

Inês Banha Hoje às 10:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Artur Trindade, ex-secretário de Estado da Energia (2012-2015) e, desde 2017, administrador do Operador do Mercado Ibérico de Eletricidade (OMIP), é o alvo mais recente do Ministério Público (MP) no caso das alegadas rendas excessivas da EDP.

Num despacho recente a que o JN teve acesso, o dirigente já é tratado como arguido pelos procuradores titulares do inquérito no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Os magistrados consideram que Trindade foi subornado por António Mexia, presidente da EDP, e João Manso Neto, líder da EDP Renováveis, com a colocação no lugar que atualmente ocupa e ainda de um emprego para o seu pai na elétrica.

O caso é apenas mais um em que, para o MP, as ações de bastidores de Mexia e Manso Neto para beneficiar a EDP em 1,2 mil milhões de euros, alegadamente de forma ilícita, só foram bem sucedidas graças à oferta de cargos dirigentes no setor da energia a titulares de cargos públicos e de membros dos gabinetes ministeriais.