Ex-líder da AIMinho diz que projetos pagos foram feitos

Julgamento de fraude de 9,7 milhões de euros na obtenção de subsídios começa esta segunda-feira. Vão responder pelos crimes 122 arguidos.

O ex-presidente da extinta AIMinho - Associação Industrial do Minho, António Marques, afirma que "todos os projetos de investimento financiados por fundos europeus foram executados". A tese é defendida na contestação daquele arguido à acusação do Ministério Público, que lhe imputa 75 crimes e o aponta como um dos mentores de uma fraude de 9,7 milhões de euros. E começa a ser posta à prova hoje, dia do arranque do julgamento do processo, que tem 122 arguidos (79 pessoas singulares e 43 empresas) e vai decorrer no salão dos Bombeiros de Barcelos, devendo prolongar-se até fevereiro de 2023.

Na contestação, António Marques argumenta que "nunca quis que os projetos das empresas beneficiárias do universo da AIMinho deixassem de ser executados, nem tão-pouco se conciliou com outros para a formação de um grupo organizado, com vista a defraudar os interesses económicos do Estado através da obtenção de incentivos, fossem eles provenientes de fundos comunitários ou do orçamento estatal".