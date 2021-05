Ex-líder da CPCJ de Guimarães espera há dois anos por julgamento

Delfim Machado Hoje às 08:40 Facebook

Agenda de juíza e covid-19 já motivaram três adiamentos. Arguido de Guimarães é suspeito de favorecer amigo.

Pela terceira vez, foi adiado o julgamento do ex-líder da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Guimarães. Pedro Ivo Lobo está acusado de dois crimes de difamação agravada e dois de publicidade e calúnia, por expressões usadas no relatório de um conflito parental em que é acusado de intervir, sendo amigo do pai da criança.

O julgamento estava agendado para maio de 2019, mas foi adiado para abril de 2020, por motivos de agenda da juíza do processo. Devido à pandemia, foi adiado novamente para maio de 2021. Estava agendado para anteontem, mas a juíza solicitou novo adiamento, novamente por motivos de agenda. A próxima data é 6 de setembro, pelo que o julgamento começará, na melhor das hipóteses, dois anos e meio após a data inicialmente prevista.