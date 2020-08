Ex-líder da União de Leiria acusado de desviar receita de transferência

Nelson Morais Hoje às 08:54 Facebook

Acusação por abuso de confiança também visa ex-diretor desportivo e dois outros arguidos.

O ex-presidente da União de Leiria João Bartolomeu, o diretor desportivo, Rodolfo Vaz, e o advogado Duarte Costa são acusados de se terem apropriado de 130 mil euros da venda do futebolista português Tiago Terroso, em fevereiro de 2012, para o Chornomorets, da Ucrânia.

A acusação, por abuso de confiança agravado, pôs termo a um inquérito-crime em que as suspeitas sobre as transferências do brasileiro Carlão para os japoneses do Kashima Antlers, por dois milhões de euros, e do cabo-verdiano Djaniny para o Benfica, por um valor a rondar 500 mil euros, foram arquivadas, no primeiro caso, e objeto de suspensão provisória de processo, no outro.