Ex-militar tinha granadas de morteiro "antigas" numa garagem em Lisboa

Um ex-militar do Exército tinha guardados numa garagem em Alvalade, em Lisboa, "granadas de morteiro, munições diversas" e outros artefactos "muito antigos". O armamento foi, esta quinta-feira, descoberto pelo genro do idoso e recolhido pela PSP, para ser detonado em segurança.

O alerta para a presença do material numa garagem da Avenida de Roma, em Alvalade, foi dado às 9.05 horas, tendo a operação no local decorrido até às 12 horas, referiu, ao JN, fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O proprietário do material é um "ex-militar do Exército", no qual desempenhou funções de médico, e que está atualmente "hospitalizado". "O genro foi à garagem e deparou-se com o armamento", acrescentou.

PUB

O material foi todo recolhido e encaminhado para o Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo, uma das cinco subunidades operacionais da Unidade Especial de Polícia.