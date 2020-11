Ex-ministro Azeredo Lopes julgado no meio de cadastrados

Alexandre Panda Hoje às 08:19 Facebook

Começa esta segunda-feira o julgamento por furto das armas de Tancos e encobrimento, que envolve antigo líder da Defesa, altas figuras da PJM e GNR, mas também condenados por crimes violentos.

Acusado de ter dado cobertura à recuperação encenada de parte do armamento furtado do paiol militar de Tancos, o ex-ministro da Defesa senta-se esta segunda-feira, no Tribunal de Santarém, num banco de arguidos, com altas patentes da Polícia Judiciária Militar (PJM) e da GNR, mas também acompanhado de nove indivíduos ligados à criminalidade violenta, como João Paulino, o "mentor" do assalto às instalações militares. Será a primeira vez que um alto responsável político é julgado lado a lado com cadastrados por crimes de tráfico de droga, tráfico de armas, roubo e lenocínio.

Acusado de denegação de justiça, prevaricação, favorecimento pessoal praticado por funcionário e abuso de poderes, Azeredo Lopes sempre negou saber da encenação da recuperação das armas de Tancos, a 18 de outubro de 2017, liderada pela PJM em parceria com elementos da GNR e cadastrados.