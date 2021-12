Ex-ministro Manuel Pinho recusa explicar alegadas "luvas" de Salgado

Alexandre Panda e Inês Banha Hoje às 07:22 Facebook

Manuel Pinho vai justificar "quando for adequado" dinheiro recebido no Governo da esfera do BES/GES.

O ex-ministro Manuel Pinho promete que "quando for adequado" vai explicar os pagamentos que recebeu do BES/GES enquanto foi ministro da Economia (2005-2009) e a sua transferência para uma offshore no Panamá. O Ministério Público (MP) crê que em causa estão "luvas" pagas por Ricardo Salgado, ex-presidente do BES, que terão rendido ao antigo governante e à mulher, Alexandra Pinho, mais de cinco milhões de euros.